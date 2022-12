Putin | Prima finisce il conflitto | meglio è | Le guerre terminano sempre coi negoziati | A Mariupol trovate oltre 10mila nuove tombe

Agenzia ANSA

E la guerra "finisce, meglio è". Zelensky , nelle scorse settimane, aveva annunciato che non ... In una sessione del consiglio di Difesa di ieri, 21 dicembre,aveva precisato che la Russia ...L'abbraccio di Biden: 'usa l'inverno come un'arma' Il leader di Kiev per lavolta all'estero dopo l'invasione. Il presidente americano: 'Con i Patriot rafforzata la capacità di difesa ... Putin, il conflitto 'prima finisce, meglio è' - Ultima Ora È quanto ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Si tratta di misure precauzionali“, ha dichiarato Putin ai giornalisti Ci impe ...E' necessario modernizzare il sistema di arruolamento militare russo. Lo ha affermato nel corso di una riunione estesa del Consiglio ...