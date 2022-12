Agenzia ANSA

Il Presidente russo Vladimirha autorizzato il governo a rilasciaretemporanei per le transazioni con persone soggette a sanzioni russe. Il relativo decreto del Capo dello Stato è stato pubblicato oggi sul portale ...L'impatto netto della fine della legge suiè che ora sarà praticamente impossibile per ...Russia una morsa ancora più forte sull'energia tedesca e ha contribuito a rafforzare Vladimir. L'... Putin, permessi temporanei a persone sotto sanzioni russe - Europa Il Presidente russo Vladimir Putin ha autorizzato il governo a rilasciare permessi temporanei per le transazioni con persone soggette a sanzioni russe. (ANSA) ...Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Tra ieri e oggi sono state le ore di Zelensky: il presidente ucraino ha lasciato per la prima volta il suo Paese dall'inizio della guerra ...