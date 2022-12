Purché finisca bene | La Fortuna Di Laura | cast e trama del film di stasera su RAi1

(Di giovedì 22 dicembre 2022)sualle 21:25 va in onda LaDi, terzodel ciclodella pellicola.su, nuovo appuntamento con il ciclo, arrivato alla sesta stagione. Ildel 22 dicembre è LaDi, dove la protagonista, dopo una serie di vicissitudini, che la portano a perdere lavoro, casa e affetti, capirà il vero valore della vita.va in onda dal 2014, ogni pellicola è un episodio a sé stante che racconta, con i toni leggeri adatti al ...

Natale, commedie e buoni sentimenti. Spesso è quello che si cerca in tv, nel periodo natalizio e Rai1 accontenta i suoi spettatori, con il ciclo di commedie sentimentalibene, per raccontare l'amore nelle sue sfaccettature: quello giovanile, quello di una coppia a un passo dal matrimonio, l'amore delle seconde occasioni e quello tra nemiche amiche. ...La fortuna di Laura è il titolo del terzo film della collanabene . Va in onda stasera, giovedì 22 dicembre, su Rai 1 e indaga, con toni leggeri, la profondità dei sentimenti. Oltre ai piccoli e grandi problemi della quotidianità. Laura è ... La fortuna di Laura: stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama, cast