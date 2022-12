Pubblico da Serie A al Granillo | le emozioni di Reggina-Inter | il derby dei fratelli Inzaghi

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il Mondiale in Qatar è andato in archivio, le squadre diA continuano la preparazione in vista della ripresa del campionato. Il rendimento dell’è stato altalenante, la squadra è formata da calciatori di altissimo livello ed è guidata da un bravo allenatore come Simone. I nerazzurri occupano la quinta posizione in classifica e il risultato non è assolutamente all’altezza. Il distacco dalla vetta, occupata dal Napoli, è già di 11 punti. L’obiettivo principale è quello di rientrare in corsa almeno per la qualificazione in Champions League. Il rientro in campo è previsto per il 4 gennaio, di fronte il Napoli nel big match di giornata. L’lavora per raggiungere la migliore condizione fisica, la squadra di Simoneè appena scesa in campo per una partita amichevole contro la ...