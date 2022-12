Protagonista al Mondiale in Qatar | il piano del Napoli per blindarlo a gennaio

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo l’ultima uscita stagionale ilè pronto a godersi le vacanze natalizie. Dal 1ºapre il calciomercato e nonostante il primato in classifica, non è da escludere la possibilità di qualche nuovo innesto in azzurro. Nella lista dei desideri, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è Walid Cheddira, l’attaccante del Bari è stato uno dei protagonisti alininsieme al suo Marocco. Cheddira: ildi Giuntoli Attualmente Cheddira è finito nel mirino di diverse squadre, in Serie A spiccano i nomi di Torino e Sampdoria, insieme a loro c’è anche lo Sporting Lisbona che pare essere interessato. L’idea delperò potrebbe essere la solita, quella di provare a chiudere subito il colpo ae ...