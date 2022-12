Proroga dehors Intermite Casaimpresa Confesercenti | “Bene lo slittamento della scadenza Intanto si ripensi l’organizzazione degli spazi esterni in vista del termine”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “Salutiamo con favore la, per ulteriori sei mesi a far data dal 1° gennaio prossimo, deigrazie all’approvazione del relativo emendamento alla manovra finanziaria, approvato dalla commissione BilancioCamera”. Francesca, presidente diinterviene in merito alla novità delle ultime ore sulla quale l’associazione si è più volte espressa.“Ladelle deroghe esistenti – prosegue la presidente – certamente consente ai titolari dei pubblici esercizi di continuare ad operare in continuità, sull’onda di quello che è stato deciso durante l’emergenza sanitaria per permettere di usufruire, occupandoli con sedie e tavolini. Ne cogliano dunque gli ...

RomaToday

Tra le modifiche anche la caccia ai cinghiali in città, la perdita del reddito di cittadinanza per chi rifiuta un'offerta di lavoro e laper i. Tra mille polemiche, compresa l'...Tavolini all'aperto eliberi fino al 30 giugno 2023, prevede un emendamento alla manovra. La modificail termine del 31 dicembre 2022 per l'occupazione del suolo pubblico per il ... Tavolini e dehors restano al loro posto: arriva la nuova proroga del governo Non proprio "buona la prima". La maggioranza non fa in tempo a festeggiare la chiusura, condita da ritardi e polemiche, della sua prima manovra in commissi ...Diverse le novità nella Manovra dove arriva la proroga dello smart working solo per i fragili, spunta una nuova stretta al reddito, il bonus psicologo aumenta e diventa permanente. Ma ci sono anche i ...