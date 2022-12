Pronto a dire la verità Qatargate | il big del Pd che può scatenare un terremoto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Altri guai per Antonio Panzeri, l'ex europarlamentare di Pd e Articolo Uno, presidente della Ong Fight Impunity, in carcere a Bruxelles dal 9 dicembre, il principale accusato del: la magistratura belga, attraverso Eurojust - l'unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea- ha chiesto il congelamento del suo conto corrente e di quello della figlia, Silvia, 38 anni, avvocato, attualmente ai domiciliari con la madre Maria Dolores e indagate per favoreggiamento. Nella loro casa di Calusco d'Adda, nel Bergamasco, la guardia di finanza aveva sequestrato 17mila euro. In quella di Panzeri, a Bruxelles, ne sono stati sequestrati più di 600mila. I conti correnti di cui è stato chiesto il sequestro sono quelli da cui secondo gli inquirenti sono passate le operazioni più sospette, quelle legate alla corruzione. Se il fronte giudiziario è caldo, quello politico ...