Presidente Meloni | la priorità è puntare sulle giovani generazioni L' analisi di Andrea Pasini

AGI - Agenzia Italia

IlUsa ha ritenuto che fosse arrivato "il momento giusto" per sedersi al tavolo con il ... 'Messaggio a Putin' Più guerra meno pace, Biden, Macron e il governotirano dritto: armi a ...La partenza per l'Iraq Giorgiaha aperto il suo discorso di auguri ai parlamentari di ... 'So che sarete impegnati anche alla Vigilia e tra Natale e capodanno', ha premesso ildel ... Meloni alla cerimonia dell'Hanukkah a Roma: "Un'ignominia le leggi razziali" A quasi tre mesi dalle elezioni non è ancora chiaro cosa farà il governo guidato da Giorgia Meloni per la politica digitale ...Dopo giorni di scontri con l’opposizione è iniziata nell’Aula della Camera la discussione generale sulla manovra. Ma l’iter resta in salita: il testo deve tornare in commissione Bilancio, dove negli u ...