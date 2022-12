(Di giovedì 22 dicembre 2022) Avrebbe usato i soldi pubblici dei "finanziamenti" del Coni e di Sport e Salute per pagarsi pranzi e cene non giustificate per oltre 43mila euro tra il 2019 e il 2022. Pasti anche in ristoranti ...

Agenzia ANSA

Per le accuse di peculato e truffa è indagato ildellaitaliana sci nautico e wake board (Fisw) Luciano Serafica, torinese di 57 anni, in carica dal 2014. Emerge dall'avviso di ...Ilrusso Vladimir Putin ha autorizzato il governo a rilasciare permessi temporanei per le ... "Con il presente decreto affido al governo dellaRussa il compito di rilasciare ... Presidente Federazione sci nautico indagato per peculato - Cronaca Soddisfazione, orgoglio, desiderio di contribuire alla riuscita di un grande evento internazionale come il Golden Gala Pietro Mennea: è il sentimento espresso dal Comune di Firenze e dalla Regione Tos ...Milano, 22 dic. (Adnkronos) - Luciano Serafica, presidente della Federazione italiana Sci nautico e wakeboard, risulta indagato dalla procura di Milano per peculato e truffa e per lui e per ...