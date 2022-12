Premi | Caribe Bay si aggiudica il Golden pony | unico parco divertimenti in Italia

TurismoItaliaNews.it

... durante un viaggio fatto per vedere di persona il possibile cast per il Festival Caraibi&...Que Llueva Cafè" e "Bachata Rosa" - che venderanno vagonate di 33 e 45 e raccoglieranno Grammy e...... durante un viaggio fatto per vedere di persona il possibile cast per il Festival Caraibi&...Que Llueva Cafè" e "Bachata Rosa" - che venderanno vagonate di 33 e 45 e raccoglieranno Grammy e... RICONOSCIMENTI | Caribe Bay si aggiudica il premio ... Jesolo, 22 dic. (Labitalia) – Nuovo riconoscimento internazionale per Caribe Bay: il parco a tema acquatico di Jesolo si è aggiudicato il Golden Pony Award, premio annuale dedicato alle eccellenze del ...Nuovo riconoscimento internazionale per Caribe Bay: il parco a tema acquatico di Jesolo si è aggiudicato il Golden Pony Award, premio annuale dedicato alle eccellenze del settore dei parchi divertimen ...