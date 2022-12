Adnkronos

Bay per me, mia moglie, i miei figli e per tutto il team è molto più di un'azienda o di un parco divertimenti - ha dichiarato Luciano Pareschi - è la realizzazione di un progetto visionario. ...... durante un viaggio fatto per vedere di persona il possibile cast per il Festival Caraibi&...Que Llueva Cafè" e "Bachata Rosa" - che venderanno vagonate di 33 e 45 e raccoglieranno Grammy e... Premi: Caribe Bay si aggiudica il Golden pony, unico parco divertimenti in Italia L’album “Meno per meno” di Niccolò Fabi è un progetto uniforme e articolato allo stesso tempo che ha scelto di creare per i suoi 25 anni di carriera; frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazio ...(Adnkronos) - Nuovo riconoscimento internazionale per Caribe Bay: il parco a tema acquatico di Jesolo si è aggiudicato il Golden Pony Award, premio annuale dedicato alle eccellenze del settore dei par ...