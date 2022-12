Prefestivi | personale ATA costretto a “bruciare” le ferie

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non tutti i dipendenti pubblici pare sono uguali. Una delle questioni che avallerebbe questa differenza di trattamento è quella ad esempio delle chiusure nei. Con il corpo docente che non èsalvo qualche deroga ex lege per la questione della monetizzazione ad usufruire delle, ma ilATA invece nella quasi totalità dei casi deve “bruciarsele”. L'articolo .