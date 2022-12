Portogallo | A Bola | “Il 26 incontro tra Mourinho e la federazione per la panchina della nazionale”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Diventano sempre più insistenti le voci su un possibile futuro di Josèsulladel, lasciata libera da Fernando Santos. Stando a quanto riporta “A”, per il 26 dicembre sarebbe in programma untra il tecnicoRoma e il presidenteportoghese Fernando Gomes.infatti rimarrà inper le feste natalizie dopo l’amichevole di oggi contro il Waalwijk che chiude il ritiro in AlgarveRoma. Il tecnico lusitano ha un contratto con i giallorossi fino al 2024. SportFace.

SPORTFACE.IT

Il tecnico è sotto contratto fino al 2024 e la Roma non vuole perderlo LISBONA () - Il pressing della Federcalcio portoghese per convincere Josè Mourinho a prendere il ... stando ad "A", ...Le sue parole, riportate anche da A, fanno capire come il calcio scorra ancora forte nelle sue vene e potrebbe portarlo anche a dire sì alla panchina delche ha da poco salutato il ... Portogallo, A Bola: "Il 26 incontro tra Mourinho e la federazione per ... Il tecnico è sotto contratto fino al 2024 e la Roma non vuole perderlo LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Il pressing della Federcalcio ...Smentita la versione di qualche giorno fa de La Gazzetta dello Sport. Mourinho non ha ancora deciso e non ha declinato l’offerta della nazionale portoghese Stando a quanto riportato dal quotidiano A B ...