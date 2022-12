(Di giovedì 22 dicembre 2022) Salta la panchina numero otto post-Mondiali in Qatar. Si tratta di quella della, che saluta dopo poco meno di un anno Czeslaw. Il contratto del ct era in scadenza e la Federcalcio polacca ha deciso di non rinnovarlo dopo l’eliminazione negli ottavi di finale per mano della Francia. Unache in Qatar pur conquistando un posto tra le migliori sedici non ha dato l’impressione di esprimere un bel calcio. E quindi dal dal 12023 avrà unallenatore. SportFace.

SPORTFACE.IT

...miei figli e mia moglie a Cracovia mi adopero anche in servizi per gli italiani che sono in"... Ad oggi non ho una sicurezza finanziaria che mi permette di stare senza farper troppo tempo....-di nuovo sul fronte occidentale (All Quiet on the Western Front) India - Last Film Show Irlanda - The Quiet Girl Messico " Bardo Marocco - The Blue Caftan Pakistan - Joyland- EO ... Polonia, niente rinnovo per Michniewicz: da gennaio un nuovo ct A trentasei anni di distanza dal Mondiale in Messico vinto da Diego, l'Albiceleste ha un'altra occasione. Tra le due rose ci sono alcune differenze, ma anche qualche somiglianza. Entrambe sono guidate ...Sarà tra i protagonisti nel match di stasera con la maglia della Francia. Parla il suo agente che esalta la decisione di Maldini e Massara ...