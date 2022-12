PNRR | scuole innovative | nuovi ambienti di apprendimento | laboratori | spese ammissibili | incarichi personale Istruzioni operative

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sono state pubblicate le, la guida alla presentazione dei progetti e le indicazioni per la generazione del CUP relativamente ai fondi del, “Scuola 4.0:, cablaggio,di”, intende promuovere un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici ininnovativi die alla realizzazione diper le professioni digitali del futuro, per 2,1 miliardi di euro. L'articolo .

...maggiore di tempo ai comuni (tutto ciò rispettando la milestone europea fissata al 30 giugno 2023) Più tempo per i nuovi asili Lo stato di avanzamento dei progetti delper asili nido e...Il Ministero dell'Istruzione e del Merito accelera sulle riforme dele con un emendamento alla ... promozione delle competenze nelle: reti, alleanze educative e iniziative di integrazione. ... PNRR, contrasto dispersione scolastica e digitale: si parte da febbraio, 100 ore per studenti a rischio. Pubblicate le LINEE GUIDA Antonino Messineo: «La camorra non è scomparsa e non è certo residuale: quando cominciano a girare i soldi va seguita con grossa attenzione» ...Diffusi ieri prima in forma “non ufficiale” da qualche sindacato e poi pubblicati oggi 22 dicembre sulla piattaforma Futura (https://pnrr.istruzione.it/avviso/scuole-4-0-scuole-innovative-e-laboratori ...