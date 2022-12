PNRR | scuole innovative | nuovi ambienti di apprendimento | laboratori Pubblicate le istruzioni operative | spese ammissibili | incarichi personale

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sono statele, la guida alla presentazione dei progetti e le indicazioni per la generazione del CUP relativamente ai fondi del, “Scuola 4.0:, cablaggio,di”, intende promuovere un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici ininnovativi die alla realizzazione diper le professioni digitali del futuro, per 2,1 miliardi di euro. L'articolo .

Diffusi ieri prima in forma "non ufficiale" da qualche sindacato e poi pubblicati oggi 22 dicembre sulla piattaforma Futura (https://pnrr.istruzione.it/avviso/scuola-4-0-scuole-innovative-e-laboratori/) sono finalmente disponibili i documenti che permettono l'avvio delle procedure per l'investimento Scuola 4.0 del PNRR.