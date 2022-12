Pnrr | l’Infn apre 203 nuove posizioni | bando per laureati e diplomati

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) bandisce 203in tutta Italia: 69 diplomate ee 134 laureate ein discipline tecnico-scientifiche saranno selezionati per lavorare su 18 nuovi progetti altamente innovativi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). “Grazie alsi offre un’opportunità unica, soprattutto per molti e molte giovani, di entrare a far parte della comunità scientifica italiana e internazionale e di lavorare su nuovi progetti di punta per la ricerca di eccellenza”, ha commentato il presidente del, Antonio Zoccoli. “È un’opportunità – ha aggiunto – per maturare un’esperienza di valore e crescere professionalmente, e per alcuni potrà anche essere l’inizio di una vera e propria carriera nel mondo della ...