Plusvalenze | procura Figc riapre il caso Juve | altre squadre coinvolte | non il Napoli

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ladellailper laed, ilal momento non coinvolto. “Ladella Federcalcio sta notificando alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sull’inchiesta. La riapertura dell’indagine riguarda la10” a scriverlo e l’Ansa. Nonostante la sentenza sia passata in giudicato laha deciso di riaprire di nuovo il. Questo è possibile in base all’articolo 63 del codice di giustizia sportiva. Piove sul bagnato per lacoinvolta nell’inchiesta ...

Sky Sport

La Corte ha, ora, trenta giorni per convocare l'udienza per sentire la, pronta a chiedere nuove sanzioni per tutte le società coinvolte in scambi e presuntefittizie con la ...Inoltre, è stato comunicato anche che laFederale si è attivata per un nuovo procedimento per nuove condotte rilevanti per quanto riguarda l'indagine '' della stagione 2021 - 2022. ... Plusvalenze Juve, Procura Figc chiede revocazione sentenza La Procura della Federcalcio ha chiesto la revoca della sentenza con cui a maggio la Corte d’appello della Figc aveva assolto la Juventus e ...La Procura della Federcalcio riapre il caso plusvalenze. Sulla base dell'articolo 63 del codice di giustizia sportiva, è stata notificata alle parti la richiesta di revocazione ...