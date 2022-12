Plusvalenze | la Figc riapre il caso dopo il terremoto alla Juve | nel mirino anche altri 10 club di Serie A

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La procura della Federcalcio punta a rimettere in discussione l’assoluzione dellantus nel processo sportivo sulle. Gli inquirenti hanno chiesto per questo la revocazione della sentenza con cui la Corte d’appello dellaaveva assolto ilbianconero e altre 10 società. Guidati da Giuseppe Chiné eaver letto i documenti forniti dprocura di Torino, gli investigatori hanno rilevato nuovi elementi in grado di riaprire il. Da quello che riferisce l’agenzia di stampa Ansa è proprio in queste ore che la procura sta notificando alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva emessa: la riapertura dell’indagine riguarderebbe lantus ealtre squadre. Nell’estate 2021 ...