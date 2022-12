Pixie Cut per capelli ricci | un nuovo look per le feste!

CambioTaglio.it

La top è poliedrica e nel tempo ha anche posato sui magazine o sfilato in passerella con parrucche a caschetto o consbarazzini. Qui però niente posticci, Bella si è davvero fatta bionda. ...Scalati sì, sfilati no Il wolf: il taglio del momento Il mullet Il bobe ilC'è chi fin da piccola ha sempre avuto una chioma imponente come una leonessa e chi, purtroppo, non è mai stata troppo fortunata su questo dipartimento. Per molte, invece, i capelli ... Quale lunghezza di pixie cut ti valorizza maggiormente Scoprilo ... Con il cuffo o la frangia, più o meno corto, contaminato da bob e mullet. Il pixie si reinventa continuamente e non annoia mai (neanche le star) ...A 64 anni appena compiuti, Jamie Lee Curtis continua a irradiare fascino e personalità. Bellissima anche con il taglio garçonne in tinta ultra white e con una texture messy che modernizza al volo le v ...