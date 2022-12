Pistoia | Calenda celebra le nozze tra l' ex senatrice Barbara Marini e la compagna Pamela Kustermann

Luce

Il leader di Azione Carloha celebrato oggi, 22 dicembre 2022, ail matrimonio dell'ex senatrice Barbara Masini ...Il più avanzato è Alessandro Tomasi, il sindaco di centrodestra di, che da anni va in ... Ma come si fa a basculare trae Grillo, una via definitiva va presa 'Se hai un'identità tua ... Pistoia, Calenda celebra le nozze tra l'ex senatrice Barbara Marini e la compagna Pamela - Luce Il leader di Azione Carlo Calenda ha celebrato un'unione civile tra due donne questa sera a Pistoia. Convolano a nozze l'ex senatrice Barbara Masini e ...Giovedì l’unione civile con la sua Pamela: celebrerà Calenda. "Sul tema dei diritti stiamo assistendo a preoccupanti passi indietro" ...