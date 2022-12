Il Sole 24 ORE

Italia ha annunciato l'apertura della prima IQOS Boutique di Venezia, a pochi passi da piazza San Marco, in Merceria dell'orologio, 258. Un flagship store dedicato alla clientela ...Non solo: il CIM40 in sinergia conInstitute for Manufacturing Competences ha erogato per la terza edizione dell'Academy ulteriori borse di studio assegnate ai neolaureati più ... Philip Morris Italia, a Venezia la prima IQOS Boutique - Il Sole 24 ORE La filiera del tabacco del futuro: l'accordo tra Philip Morris Italia e Coldiretti. I dettagli dell'accordo per una filiera del futuro ...Roma, 22 dic. (askanews) - Philip Morris Italia ha annunciato l'apertura della prima IQOS Boutique di Venezia, a pochi passi da piazza San Marco, ...