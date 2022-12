Pensano di farmi paura? Furia-Meloni nello studio di Vespa | così avverte la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Giorgiaa Porta a Porta. Dopo aver rinviato l'intervista per indisposizione, il presidente del Consiglio arriva negli studi di Rai 1 dove ad accoglierla, nella prima intervista da premier, c'è Bruno. Qui la leader di Fratelli d'Italia premette: "Se sarò capace, lo dirà la storia. So i poteri che abbiamo di fronte. So che non ho niente da perdere. Non devo essere rieletta tra cinque anni. Per me l'unica cosa che conta la coscienza". Una cosa è certa, il suo più grande desiderio è quello di arrivare dopo la legislatura con "un'Italia ottimista, un'Italia che si fidi delle sue istituzioni. Penso che abbiamo mille problemi, poi guardi i dati dell'economia e ti accorgi che nell'ultimo trimestre siamo cresciuti di più di tedeschi, francesi, spagnoli". Da qui la chiara frecciata ai sindacalisti scesi in piazza: "Rispetto i sindacati, rispetto ...