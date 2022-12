Pelé | peggiorano le condizioni di salute | l' ultimo bollettino medico

Sky Tg24

Edson Arantes do Nascimento, "", 82 anni. Ha vinto col Brasile tre Mondiali, non c'è un dato certo sui suoi gol in carriera, ma per un conteggio ufficioso sono 1.283Il calcio e' in ansia per le condizioni di Pele'. I medici dall'ospedale 'Albert Einstein' di San Paolo parlano di insufficienza renale e cardiaca. Dallo scorso 29 novembre, l'ex campione brasiliano e'... Pelè, peggiorano le condizioni di salute. I medici: "Disfunzione renale e cardiaca"