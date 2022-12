Pelé | condizioni gravi | il bollettino medico poco fa

Leggi su tvzap

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Pelè. Il mondo intero prega per Pelè. L’ex calciatore è in. Il Brasile, dopo aver subito la disfatta del mondiale, non è pronto per ricevere la notizia della sua morte. Di recente l’ex calciatore aveva comunicato anche attraverso i social, confortando i fan. Adesso, però, l’ultimomiete paura. Le suesarebbero molto instabili. (Continua…) LEGGI ANCHE: Pelè, la bufala sulla sua morte: solo adesso spunta la verità Pelè, le suedi salute Dallo scorso 29 novembre, Pelè è ricoverato presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo per un’infezione respiratoria. Un anno fa, l’ex calciatore è stato operato per un tumore al colon. Inizialmente si era diffusa la notizia che il suo corpo non rispondeva ...