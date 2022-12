Pd cerca di evitare il cupio dissolvi | confronto candidati con Letta per nuovo segretario

Agenzia askanews

Uno stop al cupio dissolvi che sembrava aver caratterizzato il percorso congressuale del Partito democratico. Questa potrebbe essere la sintesi dell'incontro - confronto avvenuto oggi al Nazareno tra ...Questo semplice accorgimento permette dii rischi di 'passare' o 'essere indirizzati' su ...in rete e scopri se sono state copiate da altri siti! 9. Non sempre…. è sempre un buon ... Pd cerca di evitare il "cupio dissolvi", confronto candidati con Letta ... Roma, 22 dic. (askanews) - Uno stop al cupio dissolvi che sembrava aver caratterizzato il percorso congressuale del Partito democratico.Whatsapp è un'app di messaggistica tra le più usate del mondo, e introduce sempre molte novità per migliorare l'esperienza dell'utente.