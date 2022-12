Pd | Ceccanti | ' lavoro deliberante sia lasciato alla nuova Assemblea'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic (Adnkronos) - "C'è bisogno di una vera fase costituente invece che una mera manutenzione dell'esistente? Sì. Con tre criteri. Primo, il senso del limite. Siamo nani sulle spalle dei giganti che hanno scritto i documenti fondativi. Noi possiamo cambiare dei punti anche delicati, abbiamo anche cambiato la Costituzione, ma sapendo che noi restiamo nani e loro giganti, da Reich a Scoppola". Lo ha detto Stefanonel suo interventopresentazione al Nazareno del documento 'Per una vera fase costituente'. "Secondo, il tutto è superioreparte. Loro avevano capito due cose fondamentali, l'identità democratica trascende le precedenti, democratico resta la parola più comprensiva per descrivere la nostra identità, nessun'altra potrebbe farlo meglio, sostitutiva o aggiuntiva", ha spiegato l'ex deputato del Pd. "Terzo, ...

