Pd | Bonaccini | ' nessuna fotocopia di M5s o Terzo polo | ad alleanze si arriva in condizione di forza'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic (Adnkronos) - "autosufficienza madelega ad altri a rappresentare, guai a fare noi ladei 5 stelle e del, se no la gente sceglie l'orignale". Lo ha detto Stefanointervendo all'incontro sul Congresso Pd al Nazareno. "Il congresso discute di noi, non delle, quelle verrano dopo e ci arriviamo indie non di subalternità", ha spiegato.

Il Manifesto

E sul Qatargate il sindaco, che si schiera con Stefano, ammette: "Una sofferenza per il ... "forza politica può ritenersi immune dalla corruzione. Proprio noi che abbiamo maggiormente ...... 'novità' sulle primarie, è la linea. Domani intanto i tre candidati alla segreteria ed ... Non ha dubbi sull'esito del congresso Matteo Renzi: 'Vincerà nettamente', il pronostico. 'La ... Con Bonaccini nessuna scossa costituente Roma, 22 dic (Adnkronos) – “Nessuna autosufficienza ma nessuna delega ad altri a rappresentare, guai a fare noi la fotocopia dei 5 stelle e del Terzo polo, se no la gente sceglie l’orignale”. Lo ha de ..."Enrico lasci e faccia il deputato semplice". Matteo Ricci: "Ha scelto un percorso bizzarro, ma siamo ancora in tempo a fermare la discesa. Gli scandali Dobbiamo tenere la guardia alta" ...