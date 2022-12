Parma – SPAL | le parole di Varnier e Rabbi nel post partita

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Neldi, si sono presentati in zona mista l’attaccante biancazzurro Simoneed il difensore Marco, che hanno commentato così la vittoria nel derby contro il. Simone: “Sono contento per la vittoria, arrivata dopo una grandedove abbiamo corso tutti tantissimo e sofferto insieme, è la vittoria del gruppo. Questo risultato ci fa capire che possiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo e tutti insieme a partire dalla panchina da chi è in campo fino a chi subentra, possiamo ottenere grandi risultati. Ovviamente dobbiamo lavorare ancora tanto e metterci subito sotto a preparare la prossimaperchè c’è da vincere anche quella. Il goal lo voglio dedicare a mia nonna ...

