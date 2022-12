Parma – SPAL | le dichiarazioni post partita di mister De Rossi

Leggi su seriea24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Al termine della sfida contro ilDaniele Deha raggiunto la sala stampa dello Stadio “Tardini” per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. “Abbiamo fatto una grandissima prestazione ma più dal punto di vista nervoso, della grinta e del cuore, – ha affermato l’allenatore biancazzurro – aspetti sui quali questi ragazzi non hanno veramente nulla da invidiare a nessuno. Anche contro una squadra forte come ilperò si può riuscire a giocare meglio di quando fatto, oggi abbiamo sofferto tanto e ilnon meritava di perdere. Ma noi meritavamo questa vittoria e questi punti e conquistarli in unain cui avremmo meritato a meno, ci rimette ao con la coscienza per tutte le volte in cui, pur meritandolo, non siamo riusciti a ...