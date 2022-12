La Gazzetta dello Sport

2 argenti, 2 bronzi, chiudendo sul podio del medagliere del, con 9 medaglie complessive che valgono il terzo posto, dietro Stati Uniti e Cina. Gregoriosconvolge tutti i pronostici ... Paltrinieri: "Nuoto, volley e super Goggia, lo sport azzurro sta spaccando" Greg e un 2022 da favola: "Agli Usa invidio solo gli impianti, i nostri coach bravi e giovani. E il basket se avrà Banchero..." ...La quinta potenza mondiale del nuoto in vasca corta non ha sbocchi sul mare o spiagge, ma un'accoppiata da record di campioni cresciuti in casa e diventati colonne della nazionale azzurra. I recenti c ...