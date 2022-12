Pallanuoto | Champions League 2022-2023 | prima sconfitta nel girone per l’AN Brescia | il Novi Beograd vince 11-9

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo tre successi consecutivi arriva lapernelpreliminare delladimaschile. I lombardi vengono battuti per 11-9 dalche in casa riesce ad imporsi e ad agguantare la vetta del raggruppamento B. Partita ovviamente molto equilibrata nella quale la squadra di Sandro Bovo ha provato a rispondere colpo su colpo, restando in partita fino all’ultimo quarto. La stella iberica Granados e Dorde Vucinic hanno fatto la differenza in favore dei serbi. Le parole di Bovo a fine match: “La prova è stata molto generosa, ma questa non è unatà. Possiamo fare meglio, al di là della qualità loro che si vede, possiamo fare meglio anche ...

Sky Sport

Torna con la prima sconfitta della stagione inLeague l'An Brescia da Belgrado. Le calottine di coach Sandro Bovo perdono 11 - 9 contro i ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e ...Su Sky appuntamento con lae con i match della LENLeague. Su Sky e in streaming su NOW le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi. La Pro Recco , detentrice ... Champions pallanuoto, su Sky Pro Recco e AN Brescia. La ... Torna con la prima sconfitta della stagione in Champions League l’An Brescia da Belgrado. Le calottine di coach Sandro Bovo perdono 11-9 contro i vice campioni in carica del Novi Beograd. Partita diff ...Match stellare a Belgrado per la Champions League: i lombardi con la miglior difesa in Europa puntano a confermarsi in testa al girone ...