Padel | tutto ciò che c’è da sapere sullo sport del momento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Negli ultimi anni, anche in Italia, ilha conquistato tantissimi estimatori. Nelle grandi città, ma non solo, fioccano campi die, questo gioco, sta diventando quasi una “febbre”. Per chi, però, non ha mai visto né mai giocato, ma vuole avvicinarsi a questo nuovo, grazie anche all’aiuto diStore e Federtennis, analizziamo quanto meno le regole base., il regolamento e cosa serve per giocarci Anziper giocare aci vogliono quattro giocatori e, come nel tennis, il giocatore che riceve va al lato opposto di chi batte. La pallina deve rimbalzare una volta sul pavimento e, in volo, non potrà né toccare la parte metallica né le pareti del campo avversario. Si possono sfruttare le pareti del proprio campo di gioco come se fosse ...