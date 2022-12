Ostia | rincorsa alle luci natalizie | il Municipio si appella ai privati e lancia il concorso a premi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tra 3 giorni è Natale e ae nel Xsolo ieri il Comune ha iniziato a montare alcune luminarie per abbellire le strade. Il malcontento tra i cittadini sin dall’inizio di dicembre è stato palpabile. Va bene la crisi, ma – hanno sempre sostenuto i residenti – magari si potevano ottimizzare le spese, lasciando qualcosa per abbellire la città in questo particolare periodo. “Invece uno squallore incredibile – dicono in molti – E poi la presa in giro di montare qualche luce il 21 dicembre. Forse si preparano per Carnevale”. Ma, visto che le luminarie sono poche, ecco che ilcala l’asso, sperando che funzioni. E chiede l’aiuto proprio a quei cittadini che ultimamente non fanno altro che criticarne l’operato. A Piazza Anco Marzio ieri è stato posizionato un albero e una stella, entrambi luminosi, ed è stato provato ...