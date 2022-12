Oscar 2023 | Nostalgia fuori dalla shortlist per il miglior film straniero

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ildi Mario Martonenon concorrerà agli, ora è ufficiale. Infatti ilè stato esclusoche porterà alle nomination agliannunciate il prossimo 24 gennaio. Si tratta di un grande dispiacere ovviamente per il cinema italiano che sperava di poter concorrere fino all’ultimo per la vittoria della statuetta più prestigiosa. Laper l’comeè stata fatta, sono quindici ientrati in gara per aggiudicarsi i cinque posti in pole position e come detto non c’è. Ecco la lista: Argentina, 1985 (Argentina), Corsage (Austria), Close (Belgio), Return ...

RaiNews

L'italiano Le Pupille della regista Alice Rohrwacher è entrato nella schortlist dei 15 film inseriti nella categoria Live Action Short Film per la 95a edizione degli Academy Awards , gli. Dai 200 film inizialmente qualificati nella categoria, i membri del settore cortometraggi e lungometraggi di animazione, registi, produttori e scrittori voteranno per determinare la rosa ...Apple Tv Plus: i film in uscita nelArgylle Ghosted Killers of the Flower Moon Napoleon ... 'Sharper' è interpretato dal premio® Julianne Moore ('La storia di Lisey', 'Still Alice'), ... Oscar 2023: Alice Rohrwacher entra nella shortlist, Martone non ce la fa Sorprese nella shortlist dell'Oscar 2023. Fuori 'Nostalgia' di Mario Martone, che non riesce a entrare. Invece ‘Le Pupille’ della regista Alice Rohrwacher è ..."Le pupille" è nell'elenco della categoria Live Action Short Film. "Nostalgia" non concorrerà per il premio al miglior film straniero ...