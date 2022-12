Oscar 2023 | Italia assente dalla shortlist per il Miglior Film Straniero

Leggi su screenworld

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’Academy ha reso note leper le nomination agli. Delusione per l’: ilscelto per essere sottoposto alla valutazione dell’Academy, Nostalgia di Mario Martone, non è stato inserito nellae non sarà quindi candidabile al premio di. Di seguito la lista delle pellicole selezionate: Argentina,1985 (Argentina) Il corsetto dell’imperatrice (Austria) Close (Belgio) Rètour à Seoul (Cambogia) Holy Spider (Danimarca) Saint Omer (Francia) Niente di nuovo sul fronte occidentale (Germania) LastShow (India) The Quiet Girl (Irlanda) Bardo, la cronaca falsa di alcune verità (Messico) The Blue Caftan (Marocco) Joyland (Pakistan) EO (Polonia) La donna del mistero ...