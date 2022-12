Oscar 2023 | Black Panther | Wakanda Forever selezionato in 5 categorie

(Di giovedì 22 dicembre 2022)è annunciato come contendente nelle shortlist degliin cinque diverse, in tutto sono 6 pre-nomination per i Marvel Studios.si fa strada verso glientrando nelle shortlist in cinque diverse. Le dieci shortlist degliannunciate ieri vedono il film citato nelleEffetti Visivi, Makeup ed Hairstyling, Colonna Sonora Originale, Suono e Canzone Originale (Lift Me Up di Rihanna). Se si aggiunge la presenza di Doctor Strange nel Multiverso della Follia nella categoria Effetti Visivi, i ...

ShortlistLUNGOMETRAGGIO DOCUMENTARIO: All That Breathes , All The Beauty and the Bloodshed , Bad Axe , Children of the Mist , Descendant , Fire of Love , Hallelujah: Leonard Cohen, a ...Il 1° giugnosarà in sala Spider - Man: Across the Spider - Verse , sequel animato attesissimo di Spider - Man Un nuovo universo , il cartoon premiodi qualche anno fa: la Sony Pictures Animation ha ... Oscar 2023, Nostalgia di Martone fuori dalla shortlist Il film con Pierfrancesco Favino non ce la fa: ecco, invece, chi concorrerà nella categoria miglior film straniero. Alice Rohrwacher nella categoria cortometraggi live action ...