Orsini contro i giornalisti | la partita persa contro i mitomani

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il professor Alessandroè ormai, per meriti suoi e per colpe condivise da molti, un personaggio pubblico e popolare. Ha iniziato proponendo tesi discutibili sulla responsabilità della guerra in Ucraina, ha proseguito estremizzando sempre di più il suo contributo, è arrivato al punto di mettere in scena una vera e propria piece teatrale, come l’estratto del suo ultimo video sul suo canale Youtube dimostra. Si rivolge ad Aldo Grasso e poi a tutti gli altri, magnificando le sue doti manipolatorie. La tesi, sintetizzando, è che lui è in grado di ribaltare la realtà a suo piacimento, portando ia scrivere e a dire quello che serve a lui per accrescere ancora la sua popolarità. E’ una, che si gioca sull’eterno dilemma tra dovere di cronaca, e ...