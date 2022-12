Oroscopo Gennaio | Cancro

Leggi su lifeandpeople

22 giugno – 22 luglio Avete esagerato coi festeggiamenti o partireste per la Legione Straniera pur di non tornare al lavoro? Inizio d'anno svogliato, rimarreste volentieri sotto le lenzuola invece di affrontare la giornata e il gelo invernale. Mercurio in snervante opposizione toglie energia e voglia di fare. O meglio, di cose ne fareste, ma quelle che piacciono a voi, invece c'è una serie infinita di incombenze, noie, compiti da sbrigare che vi sfinisce. Soprattutto per i nati in giugno ci sono giornate con qualche ombra, professionale o nello studio. Meglio rimandare esami, interrogazioni o colloqui di lavoro al mese prossimo. L'anno inizia così così, ma febbraio sarà decisamente meglio.