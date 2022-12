Oro e pavé di diamanti per gioielli iconici nel segno dell’eccellenza made in Italy

Leggi su amica

(Di giovedì 22 dicembre 2022) I lunghi pomeriggi assolati della bella stagione, passati immergendosi in un magnifico giardino all’italiana, passeggiando, giocando e, perché no, innamorandosi. Questa la magica atmosfera evocata dalla collezione Flora Leo Pizzo. Una collezione di alta gioielleria che omaggia la perfezione della natura primaverile. Con anelli e orecchini spettacolari che prendono le forme di grandi e piccole corolle d’oro scintillanti di. Anello in oro edella collezione Flora di Leo Pizzo. Fiori preziosi ed eccellenzainA catturare l’attenzione in questidella Collezione Flora sono proprio le forme ricercate che riproducono fiori sontuosi dai petali eterei e materici al tempo stesso. Nelle sfumature dell’oro bianco, giallo o rosa. Così come la luce che sprigionano attraverso i ...