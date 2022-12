ilGiornale.it

... il premio innovazione coneuro, la scuola di formazione politica coneuro e la ...di un lavoro collettivo di tutto l'ufficio di presidenza che ci ha permesso di risparmiareun ...2022 - 12 - 22 09:18:33 Kiev:soldati russi uccisi da inizio guerra Sono100.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione delle forze di Mosca il 24 febbraio scorso: ... "Oltre 100mila sbarchi": i numeri dell'assalto alle coste italiane A Milano un cittadino di origine bengalese riciclava redditi di cittadinanza concessi senza i giusti requisiti: monetizzava denaro trattenendo il 15% ...Si chiama Madalina Ioana Filip e il suo pubblico la conosce come Mady Gio. È originaria della Romania, ma è cresciuta a Varese. Ex cameriera, ha cambiato vita diventando ...