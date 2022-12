“Oddio | scusate!” Micol ed Edoardo | momento intimo interrotto da Oriana Che li ha trovati così…

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) GF Vip,di imbarazzo nella Casa. Tra i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini capitano spesso situazioni di intimità più o meno ‘forzate’. I gieffini sanno che una storia può allungare la loro permanenza e quindi perché non lasciarsi andare? Ne sa qualcosa Attilio Romita che, attratto da Sarah Altobello, sta rischiando di mettere in crisi il rapporto con la compagna. E che dire diDonnamaria e Antonella Fiordelisi: tra alti e bassi la loro criticata relazione va avanti. Ma nelle ultime settimane è sbocciato un nuovo amore: quello traIncorvaia eTavassi. I due sembrano fare sul serio. Dopo le prime dichiarazioni, gli avvicinamenti e gli strusciamenti, ecco arrivare i primi baci. E forse anche qualcosa di più. Per la gioia degi ‘Incorvassi’, la nuova community di fan che ...