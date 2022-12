Nuova ordinanza su Roberto Spada Ecco la decisione

(Di giovedì 22 dicembre 2022) È pericoloso e non può lasciare la città. I carabinieri del gruppo di Ostia hanno eseguito un'che applica nei confronti del 47ennel'obbligo di non lasciare il Comune di Roma e di recarsi in caserma due volte al giorno. Il provvedimento è stato emesso dalla Corte di Assise di Appello di Roma su richiesta della locale Procura Generale poiché si ritiene che le iniziali esigenze cautelari sono ancora attuali, tenuto conto della elevata pericolosità sociale diche emerge, oltre che dai plurimi precedenti penali, dal suo accertato in via definitiva inserimento, quale organizzatore, nell'associazione di stampo mafioso denominata «clan» (con il ruolo di organizzatore). E nell'attesa che la Corte Suprema di Cassazione si pronunci sulla ...

