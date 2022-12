Nuova Ferrari 2023 | ecco quando verrà presentato il progetto 675

Fanpage.it

Stando a quanto riportano le indiscrezioni, lamonoposto del Cavallino potrebbe girare il Filming Day nello stesso giorno della presentazione sul circuito di Imola . Si attendono conferme a riguardo, ma non sarebbe una sorpresa nel caso....per la stagione 2023 verrà infatti svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati. Numero di progetto 675 " mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso ", la... Come sarà la nuova Ferrari F1 2023: cosa sappiamo sulle monoposto di Leclerc e Sainz La Scuderia Ferrari ha ufficializzato che la monoposto 2023, contrassegnata al momento dal numero di progetto 675 e ancora senza un nome di ...Presentazione a febbraio per la monoposto che andrà a migliorare i punti deboli della F1-75. Ferrari è la seconda squadra ad annunciare la data della presentazione ...