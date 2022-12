Nuova bufera su Salt Bae. Dallo scontrino di 161 mila euro alle foto in campo con la Coppa del Mondo

Italia Informa

Non si fermano le polemiche sul ristoratore turco Salt Bae amico di calciatori e vi p, riuscito a presenziare in campo alla premiazione della finale dei Mondiali di calcio in Qatar tra Argentina e ...pioggia di critiche per Chiara Ferragni e, in generale, per tutta la famiglia Ferragnez. Ecco ... Chiara Ferragni,social per i regali Dior 'Questo è per Leo! Questo per mamma e anche questo!... Tweet contro Fauci, nuova bufera su Musk Chiara Ferragni è finita nell'occhio del ciclone per un video in cui si è mostrata intenta a scartare i regali firmati per tutta la famiglia.Scoppia il caso alla reggia di Versailles, un orto in dotazione ai dipendenti della tenuta sarà trasferito. Si tratta di una riorganizzazione, assicura la direzione del palazzo. Ma c'è un'altra versio ...