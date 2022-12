Novellino | Il Napoli crede nel campionato | sarà dura fare risultato contro questa squadra

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Walter, ex allenatore del, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue parole: Amichevoli di questo periodo simili a quelle d'estate? "Inizierà un nuovo, anche se la preparazione è diversa e costituita da tante gare da disputare per ritrovare l'adeguata condizione fisica e mentale. Si può vincere e perdere, ma sono delle amichevoli che lasciano il tempo che trovano". Come può essere allenante ildi ieri trae Lilla? "Unsimile romperà sicuramente le scatole all'allenatore, il quale deve sostenere il gruppo. Sono sicuro che oggi si arrabbierà con i ragazzi, perché queste partite sono necessarie per mantenere alta la concentrazione e riuscire ad avere 'cazzimma' in più in vista della seconda parte ...

Per Sempre Napoli

