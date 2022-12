Non ho condiviso quello che è successo Zazzaroni | siluro su Ballando | parole pesantissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022)con le Stelle è pronto per l'atto conclusivo di una stagione scoppiettante che ha prodotto non poche polemiche. "Non hoche è. È mancato un passaggio: dare la possibilità a Montesano di chiarire e di spiegarsi, l'ho detto più volte. È chiaro che questo è un periodo molto complicato perché si ha timore di tutto, ci sono processi sommari dei social che vengono mutuati e assorbiti anche nella vita normale, e quindi èche è. Poi, che Montesano abbia commesso un errore è sicuramente vero, però bisogna capire se l'errore fosse in buonafede o meno". Così a Fanpage.it Ivanracconta alcune vicende che riguardano "con le stelle", facendo anche un pronostico ...