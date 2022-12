Non c’è stato nessun attacco ransomware all’Agenzia delle Entrate

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Come volevasi dimostrare. Ancora una volta LockBit 3.0 sembra avere dei problemi – non così da sottovalutare – con l’identificazione di enti e autorità italiane. Qualche giorno fa, la famosa gang diaveva annunciato la pubblicazione, prevista per la giornata di oggi 22 dicembre, di un gruppo decisamente nutrito di file riferibili. Era scattato nuovamente l’allarme, come nel mese di luglio di quest’anno: anche in quella circostanza LockBit aveva annunciato unfiscale della pubblica amministrazione. Tuttavia, in quel caso, Sogei – che gestisce i servizi digitali dell’Agenzia– aveva smentito l’, chiarendo (come poi è risultato evidente al momento della ...