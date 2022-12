Non basta indignarsi Floris rivela l' errore più grande della sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) "Quello che sta accadendo è una botta per la". Introduce così il caso Qatargate Andrea Purgatori. Ospite di Atlantide su La7 Giovanni. È lui a proseguire il discorso del conduttore sullo scandalo che ha travolto l'Europarlamento: "Laha pensato per anni chesse guardare con indignazione cosa combinavano gli altri per essere onesti". Poi però qualcosa è cambiato, con Antonio Panzeri, ex europarlamentare del Pd e ora di Articolo Uno, in galera con l'accusa di corruzione. "Essere onesti, così come essere disonesti, è una caratteristica che possono avere uomini di destra, die del centro - prosegue il giornalista e volto di DiMartedì -. Quindi nonper essere onesti". Da qui la stoccata: "C'è mai stato il ...