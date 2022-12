(Di giovedì 22 dicembre 2022) In queste ore la maggioranza ha dimostrato sensibilità inserendo nella manovra il bonus psicologo. Siamo, però, certamente consapevoli che si debba fare altrostrada di una buonadella. Lo ha detto il presidente Meloni, prima a un’intervista sul mensile Brain, poi soprattutto durante l’insediamento del governo alle Camere. Ho posto personalmente la questione di ridefinire il tavolo operativopsichiatria in maniera del tutto discontinuaa quanto fatto nel. Proporremo la presenza di tecnici di alto livello e lo studio, anche attraverso un confronto con le Regioni, di misure opportune e incisive. Oltre alle patologie più conclamate, che meritano una capacità di investimento adeguata, c’è anche l’esigenza di affrontare ...

Secolo d'Italia

Statese qualcuno si avvicina e vi chiede: "Sono sue quelle chiavi". In quel momento il ... i più colpiti sono gli anziani, ma davvero tuttipossiamo essere raggirati. È necessario in ogni ...... raccomanda moderazione ai suoi concittadini: "Non c'è il medico, statealle libagioni e ...Usai - è spostare una guardia medica dai grandi centri come Cagliari o Nuoro e farla venire qui da... Noi, attenti a una politica sulla salute mentale, vogliamo discontinuità rispetto al passato